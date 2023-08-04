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Ticari aracın otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

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Ankara'da sabah saatlerinde, 2 aracın karıştığı trafik kazasında 5 vatandaş hafif yaralandı. Başkentte sabah saatlerinde Ankara- Adana yolu üzerinde maddi hasarlı kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 BFU 556 plakalı ticari aracın hızını alamayarak önündeki otomobile çarpması sonucunda, ticari aracın içindeki 5 vatandaş hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar ise olay yerine ambulans ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan 5 vatandaşa olay yerinde müdahale etti. Polis, olayla ilgili tutanak tuttu.

Ticari aracın otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

ANKARA Ankara'da sabah saatlerinde, 2 aracın karıştığı trafik kazasında 5 vatandaş hafif yaralandı.

Başkentte sabah saatlerinde Ankara- Adana yolu üzerinde maddi hasarlı kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 BFU 556 plakalı ticari aracın hızını alamayarak önündeki otomobile çarpması sonucunda, ticari aracın içindeki 5 vatandaş hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar ise olay yerine ambulans ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan 5 vatandaşa olay yerinde müdahale etti.

Polis, olayla ilgili tutanak tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kaan Taşkın - Güncel

Ankara Güncel Haberler

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