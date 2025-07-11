Ticaret Borsalarında 10 Ayda 606 Bin Ton Fındık İşlem Gördü

Ticaret borsalarında 10 ayda 606 bin tondan fazla fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2024 Ağustos-2025 Mayıs ayları arasındaki 10 aylık dönemde borsalarda 606 bin 596 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 126 bin 490 ton ile Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 123 bin 120 tonla Ordu, 101 bin 875 tonla Giresun, 99 bin 393 tonla Düzce ve Bolu takip etti.