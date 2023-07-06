Ticaret Bakanlığının ikinci el araçta yeni düzenlemesi 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek, yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza...
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Ticaret Bakanlığının ikinci el araçta yeni düzenlemesi 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek, yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak.
Ticaret Bakanlığının ikinci el araçta yeni düzenlemesi 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek, yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak.
Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel