Bakanlıktan ramazan ayı öncesi 'fahiş fiyat' denetimi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesinde haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla Ankara'daki marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulandı.

TİCARET Bakanlığı, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla ramazan ayı öncesi gerçekleştirdiği denetimlerine devam etti. Bakanlık ekipleri, bu kapsamda Ankara'daki marketleri denetledi.

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla, başta temel gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi mağduriyetlerinin önüne geçmek için denetimlere devam etti. Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülen denetimler, Tarım İl Müdürlükleri ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla ramazan ayı öncesinde ve süresince devam edecek. Etimesgut ilçesindeki marketlerdeki fiyatlar tek tek kontrol edildi. İncelemeler çerçevesinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere her bir ürün için ayrı idari yaptırım uygulandı. Denetimler ile tüketicinin doğru ve eksiksiz bilgilenmesi sağlanarak, tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

