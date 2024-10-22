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Ticaret Bakanlığı'nın Narkotik Operasyonlarında 530 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı'nın Narkotik Operasyonlarında 530 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği narkotik operasyonlarında toplamda 530 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan operasyonlar neticesinde TIR'larda esrar, kokain ve metamfetamin gibi etkili uyuşturucular yakalandı.

TİCARET Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında, 530 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri gerçekleştirdikleri narkotik operasyonlarla zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Son olarak gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 530 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen TIR mercek altına alındı. Yakın takibe alınarak x-ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerin yardımlarıyla yapılan detaylı arama sonucunda TIR dorsesinin taban kısmına gizlenmiş vaziyette 160 şeffaf poşet halinde yaklaşık 180 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.

'TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR'

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyona ilişkin, "Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR, risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ekiplerce yakın takibe alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucu x-ray tarama sistemine sevk edilen aracın yakıt deposu içerisine zulalanmış vaziyette 107 paket halinde, kara hudut kapılarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak yaklaşık 120 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

'95 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ'

Gümrük Muhafaza ekiplerinin son olarak Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyona değinilen açıklamada, "Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları yapıldı. Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen TIR cinsi araç mercek altına alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin yakın takibe aldığı TIR üzerinde yapılan detaylı arama sonucunda, araçta nargile tütünü cinsi eşya ile harmanlanmış vaziyette yaklaşık 95 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olaylarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir. Gümrükler Muhafaza ekipleri uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında özverili ve dikkatli çalışmalarına devam ederek, gençlerimizi hedef alarak toplum sağlığına ve refahına büyük tehdit oluşturan, terör örgütlerine finansman kaynağı olan uyuşturucu tacirlerine darbe vurmaya devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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