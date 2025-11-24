Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Yılı Piyasa Denetim Sonuçları Açıklandı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'ndan 2025 yılı Ocak–Ekim dönemine ilişkin piyasa denetim sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, bakanlığın iç ticaret denetim birimleri tarafından 470 bin 37 firma ve 31 milyon 636 bin 141 ürünün denetlendiği, toplam 2 milyar 383 milyon 710 bin 426 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlanımızın ekonomik refahını bozacak bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle yürütülen denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2025 yılı 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimler neticesinde toplamda 470 bin 37 firma, ile birlikte 31 milyon 636 bin 141 ürün denetlenerek 2 milyar 383 milyon 710 bin 426 TL idari para cezasr uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'müz tarafından 2025 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen atomotiv, stokçuluk, emlak kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 101 bin 723 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı fiillerde bulunan 5 bin 52 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 936 milyon 328 bin 568,14 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Genel Müdürluğümüz tarafından yapan denetimlerde haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 290 milyon 172 bin 370,58 TL, fahiş fiyat, kapsamında 295 milyon 882 bin 345 TL, kuyumcu sektörü denetimlerinde 19 milyon 38 bin 653 TL, emlak sektörüne 88 milyon 653 bin 870 TL, otomotiv sektorine ise 193 milyon 890 bin 838 TL dan para cezası uygulanmıştır. Ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise 48 milyon 690 bin 491,56 TL olarak gerçekleşmiştir.

29 bin 92 gerçek ve tüzel kişi denetlendi

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 85 milyon tüketicimizin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde, 2025 yılı 1 Ocak - 31 Ekim tarihleri arasında 29 bin 92 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan bin 792 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 548 milyon 958 bin 395,72 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmelerı, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 292 milyon 266 bin 320,72 TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimien kapsamında 216 milyon 176 bin 586 TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlen kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde ayın bulunan fillere ise 40 milyon 515 bin 489 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak 2025 yılının ilk 10 ayı sonunda 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla yapılan denetimlerimizde 339 bin 222 firma denetlenmiş olup, bunlardan 73 bin 255 firmaya 898 milyon 423 bin 463 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığı ile 2025 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen denetimlerde İstanbul ilimizde aykınılık tespit edilen 163 bin 760 ürüne, 602 milyon 459 bin 698 TL idani para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından 2025 yılının ilk 10 ayında İstanbul'da 8 milyon 910 bin 529, Ankara'da 6 milyon 50 bin 140, Antalya'da ise 4 milyon 514 bin 52 ürün denetlenmiştir.

2025'in ilk 10 ayında 196 firmaya denetim

Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2024 yılında toplamda 223 firmaya 7 milyar 725 milyon 500 bin 58 TL idari para cezası uygulanırken, 2025 yılının ilk 10 ayı sonunda ise başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet gösteren 196 firmaya 11 milyar 461 milyon 294 bin 34,24 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli olarak enfiasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlede mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı icin çabşmalarımın titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."