Ticaret Bakanlığı'ndan Yumurtada İhracat Düzenlemesi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, sofralık yumurta ihracatına yönelik Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kesintisine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı gerçekleştirilen tüm yumurta ihracatları DFİF kesintisinden muaf tutulacak.

2024'ün son çeyreğinde yaşanan kuş gribi salgınının ardından yumurta üretiminde yaşanan düşüş, iç piyasada fiyatların yükselmesine yol açmıştı. Bu gelişme üzerine, 25 Şubat 2025 tarihli ve 9526 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sofralık yumurta ihracatına kilogram başına 0,50 ABD doları DFİF kesintisi getirilmişti. Ancak fiyat artışlarının devam etmesi üzerine, kesinti 25 Mart 2025 tarihli ve 9693 sayılı Kararla 1,5 ABD doları/kg seviyesine yükseltildi.

Son dönemde arzın artmaya başlaması ve özellikle iç piyasada 53 gram altı "small" yumurtalara olan talebin düşük kalması, sektörde yeni bir değerlendirme sürecini beraberinde getirdi. Organik yumurta ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik talepler de dikkate alınarak, Ticaret Bakanlığı yeni bir adım attı.

Bu doğrultuda, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde; TSK, dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı yumurta ihracatları DFİF kesintisinden muaf tutulacak. Muafiyete ilişkin düzenlemeleri içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından karar ilişkin yapılan yazılı açıklamada, önümüzdeki dönemde de gıda arzı ve güvenliğini sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve spekülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla tüm politika araçlarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini bildirildi.