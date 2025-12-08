Haberler

Teminat Bilgi Sistemi, Ticaret Bakanlığı birimlerinin kullanımına açıldı

Ticaret Bakanlığı, gümrük idarelerine sunulan teminatların takibi ve sorgulanması için geliştirilen Teminat Bilgi Sistemi'ni hizmete sundu. Sistem sayesinde işlemler daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecek.

TİCARET Bakanlığı, gümrük idarelerine sunulan teminatlara ilişkin bilgilerin ve işlem süreçlerinin tek bir sistem üzerinden sorgulanabilmesi ve takip edilebilmesi amacıyla geliştirilen Teminat Bilgi Sistemi'nin Ticaret Bakanlığı birimlerinin kullanımına açıldığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Gümrük idarelerine sunulan teminatlara ilişkin bilgilerin ve işlem süreçlerinin tek bir sistem üzerinden sorgulanabilmesi ve takip edilebilmesi amacıyla geliştirilen Teminat Bilgi Sistemi, Ticaret Bakanlığımız birimlerinin kullanımına açılmıştır. Teminat Bilgi Sistemi üzerinde, bireysel, toplu ve götürü teminat türünde verilen teminat mektupları ile nakit olarak verilen teminatlara ilişkin olarak; teminat ile ilgili genel bilgilerin (teminat türü, teminat statüsü, düzenlenme tarihi vb.) yanında yükümlüye, teminat tutar ve bakiyesine, teminata bağlı beyannamelere, antrepo koduna bağlı teminatlara, işlem yapılan gümrük idaresine ve teminatı veren bankaya ilişkin detaylı veriye ulaşılması mümkün bulunmaktadır. Söz konusu sistem ile teminat işlem süreçlerinin takibi ve teminat bilgilerine ulaşım, tek bir noktadan hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleştirilecek, işlem süreçleri kısalacak ve verimlilik artacaktır. Bir sonraki aşamada Teminat Bilgi Sistemi, yükümlülerin ve temsilcilerinin erişimine açılarak; gümrük idarelerinde işlem gören teminatlarına ilişkin tüm bilgi ve işlem süreçlerini detaylı bir şekilde sorgulamalarına imkan tanınacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
