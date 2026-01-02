Ticaret Bakanlığı'nın 2026 Yılı İthalat Rejimi Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, 2026 ithalat rejimi kapsamında "yerli üretimin korunması ve rekabetin güçlendirilmesi" amacıyla gümrük vergileri, tarife kontenjanları ve gözetim uygulamalarında düzenlemelere gidildiği, 47 ürün grubunda yeni kararlar alınırken, ihracatçı kayıt formunun geçerlilik süresinin 3 yıla çıkarıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı ithalat rejimine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yerli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması amacıyla iç ve dış piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak ithalat politikalarının güncellendiği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın, tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak hazırlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sanayicilerimizin rekabet gücünü desteklemek amacıyla, ülkemizde yerli üretimi olmayan girdi mahiyetinde hammadde ve ara mamullerin gümrük vergileri, yılda iki defa AB ile eşzamanlı olarak düşürülmekte, yerli üretimin tüketimi karşılamadığı girdilerde ise gümrük vergisiz ulusal tarife kontenjanı açılmaktadır. Bu kapsamda, Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararlar ile 35 eşyada tarife kontenjanı açılmış; ayrıca, söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğler mezkür Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar kapsamında altından mücevherci eşyası ithalatında uygulanan yüzde 20 oranındaki ek mali yükümlülük 'İlave Gümrük Vergisi Kararı' kapsamında aynı oranda ilave gümrük vergisi olarak uygulanmaya devam edecektir. Bu şekilde, yapılan düzenleme ile bazı değerli maden ve mücevherat ürünlerinde daha önce Ek Mali Yükümlülük kapsamında uygulanan yüzde 20 oranındaki vergi, aynı oran ile 'İlave Gümrük Vergisi' uygulaması kapsamına alınmıştır."

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler kapsamında 47 ürün grubuna yönelik düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, halihazırda gözetim uygulanan 24 ürün grubunda gözetim birim fiyatlarının güncellendiği, 23 ürün grubunda ise ilk kez gözetim kıymeti belirlendiği kaydedildi. Yapılan bu düzenlemelerle birlikte Bakanlık tarafından uygulanan tebliğ sayısının 184'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, ihracatçı kayıt formunun geçerlilik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarıldığı duyuruldu.

Yerli üretici firmaların başvurularına istinaden, bazı ürünlerin ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturmaları başlatılmasına ilişkin tebliğlerin yayımlandığı da bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu tebliğlerle, 'pet resin', 'tereftalik asit' ve 'muhtelif karton türleri' tanımlı ürünlerin ithalatının yerli üretici üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle korunma önlemi alınması için Bakanlığımıza yapılan başvuruya istinaden soruşturma açılmıştır. Bakanlığımızca bu ürünlere ilişkin yürütülecek soruşturmalarda, başvuruda iddia edildiği şekilde ithalatta artış olup olmadığı, ithalat artışının ve ithalatın gerçekleşme koşullarının yerli üretici üzerinde ciddi zarar veya tehdit oluşturup oluşturmadığı incelenerek sonucuna göre önlem tesis edilecektir. Bakanlığımız, üretici ve tüketici faydasını birlikte dikkate alarak yerli üretimin korunması ve teşviki için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir."