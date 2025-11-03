Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan Yanıltıcı Hac Reklamlarına Ceza

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, hac ibadetine yönelik yanıltıcı tanıtımlar yaptığı tespit edilen 4 firmaya idari para cezası ve reklam durdurma cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlık, vatandaşların dini duygularını istismar eden reklamlara karşı mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Reklam Kurulu toplantısında hac ibadetine ilişkin yanıltıcı tanıtımlarda bulunan firmalar hakkında yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 firma için idari para cezası ve reklam durdurma cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, hac ibadetine yönelik hizmetler, ülkemize tahsis edilen hac kontenjanı kapsamında ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda yetkili seyahat acentaları aracılığıyla yerine getirilmektedir. Hac faaliyetlerinin temel esasları ile hacı adaylarının belirlenme usulü, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenmekte; her yıl alınan kararlar doğrultusunda, hac kayıtlarını yenileyen veya ilk kez ön kayıt yaptıran vatandaşlar arasından, konaklama tercihleri ve ön kayıt yılları dikkate alınarak kura yöntemiyle hacı adayları belirlenmektedir.

Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan dahilinde hac vizesiyle ibadetini yerine getiren vatandaşlarımız, yasal ve güvenli bir şekilde ibadetlerini ifa ederken; 'kurasız hac', 'özel hac vizesi' gibi ifadelerle yapılan aldatıcı reklamlar nedeniyle bazı vatandaşların ticari veya turist vizeleriyle kutsal topraklara yönlendirilmeye çalışıldığı, bu durumun hac ibadetinin ifa edilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet yaşanması ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlara yol açtığı tespit edilmiştir.

"Tanıtımlar, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından titizlikle incelenmeye devam edilmektedir"

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın dini ve manevi duygularını istismar eden nitelikteki tanıtımlar, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından titizlikle incelenmeye devam edilmektedir. 362 sayılı toplantıda alınan karar kapsamında, 'özel hac vizesi', 'kurasız hac' gibi mevzuatla belirlenen usuller dışında yapılan yanıltıcı tanıtımlar nedeniyle tespit edilen 4 firma hakkında idari para cezası ve reklamları durdurma kararları uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar ederek mağduriyet oluşturan her türlü aldatıcı reklam ve tanıtıma karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bakanlığımız, tüketicilerin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve güvenilir ticari iletişimin tesis edilmesi amacıyla yürüttüğü denetimleri, hiçbir istisnaya mahal vermeksizin titizlikle sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
