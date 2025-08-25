Ticaret Bakanlığı'ndan Uyuşturucu ve Kaçak Eşya Operasyonları

TİCARET Bakanlığı, 2025 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen 4 bin 246 operasyon sonucunda toplam 41 milyar 744 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza birimleri tarafından 2025 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen 4 bin 246 operasyonda toplam 41 milyar 744 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda ise toplam 6 milyar 227 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Temmuz ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yakalama değerinde yüzde 77 oranında artış yaşanırken, operasyonlar kapsamında çok geniş bir yelpazede kaçak eşya tespit edilerek el konuldu.

Ocak-Temmuz 2025 döneminde yakalamalarda öne çıkan kaçak eşya kalemleri şu şekilde; 20,6 ton uyuşturucu madde, 109 milyon 299 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki, 35 milyon 996 bin tekstil ürünü, 31 bin 255 ton gıda maddesi, 1 milyon 500 bin elektrik ve elektronik eşya, 1548 ton kimyevi madde, 1268 taşıt. Bunlara ek olarak, tarihi eserlerden tıbbi malzemelere, canlı hayvandan akaryakıta kadar pek çok farklı ürün grubunda da kaçak eşya yakalamaları gerçekleştirildi.

2025 Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan kaçak eşya ve ürünler ise 1,8 ton uyuşturucu madde, 2 milyon 82 bin adet tütün, tütün mamulü ve içki, 4 milyon 610 bin çeşitli ticari eşya, 4 milyon 449 bin tıbbi malzeme, 80 bin 186 elektrik ve elektronik eşya, 2 bin 593 ton gıda ürünü, 191 taşıttan oluştu. Bunların yanı sıra akaryakıttan canlı hayvana, tekstilden tarihi eserlere kadar birçok alanda farklı kaçakçılık türlerine ilişkin yakalamalar da gerçekleştirildi.