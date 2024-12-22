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Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye Vatandaşlarına Kolaylık Genelgesi

Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye Vatandaşlarına Kolaylık Genelgesi
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Ticaret Bakanlığı, Suriye vatandaşlarının Türkiye'den geri dönüş işlemleri için yeni kolaylıklar sağlayan bir genelge yayınladı. Genelgede, yolcu beraberindeki eşya ve ev eşyalarının çıkarılması, araç kayıt işlemleri ve iş yeri nakli gibi konularda hızlı ve kolay işlemler yapılması hedefleniyor.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Suriye vatandaşlarının ülkelerine geri dönüş işlemlerine ilişkin bir genelge yayınladı. Genelgede, yolcu beraberindeki eşyalar ile ev eşyaları, ülkelerinden getirdikleri araçlar ile Türkiye'de edindikleri araçların çıkışında kolaylıklar sağlanacak. Ayrıca, Suriyelilerin Türkiye'de kurdukları iş yerlerinin nakli ile döviz ve ziynet eşyalarının çıkışına ilişkin de düzenlenmeler yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, Suriye vatandaşlarının geri dönüş işlemlerine ilişkin tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine genelge gönderdi. Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin geri dönüş işlemlerinde uygulanması gereken usul ve esasların belirtildiği genelgede, geri dönecek olan Suriye vatandaşlarının çıkış işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gümrük işlemleri ile ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yapılarak gümrük idareleri tarafından gerekli her önlemin alınmasının gerektiği kaydedildi.

Yolcu beraberindeki eşya ile ev eşyası için sözlü beyan formu aranmayacak

Genelgeye göre Suriye vatandaşlarının geri dönüş işlemlerinde yolcu beraberi eşya ile ev eşyası, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 59'uncu maddesi ve Gümrük Yönetmeliği'nin 172'nci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilecek ve sözlü beyan formu aranmayacak. İşlemler genelgede yer alan "Kolaylaştırılmış Çıkış Formu" düzenlenmesiyle yapılacak.

Suriye'den gelen geçici koruma statüsüne haiz kişiler ülkelerinden getirdikleri ve noterler tarafından tescil edilen plakalı taşıtlara ilişkin de kolaylık sağlanacak. Buna göre; "Taşıtla birlikte kesin çıkış yapılması durumunda, ilgili noterce düzenlenen kaydın kapatıldığına dair belgenin gümrük idaresine ibraz edilmesi ve taşıtın belgelerindeki ayniyetine uygunluğunun tespit edilmesi halinde, Taşıt 1 MA-Takrir Modülündeki 'Geçici İthalat Rejimi Sonlandır' bölümüne gerekli kayıt yapılır ve/veya Taşıt 1 programındaki taşıtın kaydı kapatılarak çıkış işlemleri gerçekleştirilir. Taşıt programında söz konusu taşıta ilişkin herhangi bir kayıt olmaması durumunda da, ilgili noterce düzenlenen kaydın kapatıldığına dair belgenin gümrük idaresine ibraz edilmesi ve taşıtın belgelerindeki ayniyetine uygunluğunun tespit edilmesi halinde, Taşıt 2 programına kaydedilmek suretiyle çıkış işlemleri gerçekleştirilir. Ayrıca, geçici ithalat rejimi kapsamında 2011 yılından itibaren Suriye'den taşıtları ile birlikte gelen kişilerin, ülkelerine yeniden dönüşlerinde taşıtın belgelerindeki ayniyetine uygunluğunun tespit edilmesi halinde, Taşıt 1 programındaki kayıt kapatılarak çıkış işlemleri" gerçekleştirilecek.

Suriye vatandaşlarının Türkiye'de edindikleri yerli plakalı araçların çıkış işlemleri ile ilgili, Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ilgili noter tarafından düzenlenen kaydın kapatıldığına dair belgenin gümrük idaresine ibraz edilmesiyle, Genelge ekinde yer alan "Kolaylaştırılmış Çıkış Formu" düzenlenecek. Ayniyet kontrolü yapılmak suretiyle Taşıt 2 programına kaydedilen taşıtın çıkış işlemi yapılacak.

İş yeri nakli sözlü beyan formu ile tamamlanacak

Suriye vatandaşlarının Türkiye'deki iş yerlerinin nakline ilişkin işlemler Gümrük Yönetmeliği'nin 170'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 172'nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hükümler uyarınca sözlü beyan formu düzenlenmek suretiyle tamamlanacak.

Suriye vatandaşlarının beraberinde götüreceklere nakitlere ilişkin şu düzenleme yapıldı:

"- Suriye vatandaşlarının, Suriye sınır kapılarından beraberlerinde çıkartacakları nakitlerle ilgili olarak, bankalar aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunlu olan nakit transferlerinden 31.12.2025 tarihine kadar muaf tutulması,

- Suriye vatandaşlarının beraberlerinde kendilerine ait, değeri 15 bin ABD dolarını aşan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları Suriye sınır kapılarından yurt dışına çıkarmaları durumunda, ziynet eşyalarının girişte beyan edilmiş olması veya Türkiye'de satın alındığının tevsik edilmesi şartının 31.12.2025 tarihine kadar aranmaması,

- Ayrıca söz konusu kişilerin yolcu beraberi 25 bin TL'yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgelerle, 10 bin Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında nakit beyan formu ile gümrük idarelerine beyanda bulunmaları uygun bulunmuştur."

Kaynak: ANKA / Güncel
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