Ticaret Bakanlığı'ndan Sebze ve Meyve Ticaretinde Yeniden Değerleme

(ANKARA) - Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen parasal sınırların 'yeniden değerleme oranı' kapsamında yüzde 43,93 oranında artırılmasına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 10 uncu maddesinde belirtilen parasal sınırların yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93 oranında artırılmasına yönelik Ticaret Bakanlığı tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, parasal sınır 616.278,55 TL'den 887.009,71 TL'ye çıkarılacak.

887.009,71 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Bu rakam ve üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilecek.

Tebliğ hükümleri, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.