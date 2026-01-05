Haberler

Bakanlıktan otoyol üzerindeki işletmelerde denetim

Ticaret Bakanlığı, otoyol üzerindeki tesislerde artan seyahatler nedeniyle denetim yaptı. Tespit edilen 158 aykırılık için idari işlem başlatıldı.

TİCARET Bakanlığı ekipleri, otoyol üzerindeki tesis ve dinlenme tesislerinde denetim yaptı; aykırılık tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem başlatıldı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, eğitim-öğretim ara tatilinin yaklaşması ve yılbaşı döneminde şehirler arası yolculuğun artması nedeniyle şehirler arası seyahat eden vatandaşların korunması amacıyla ülke genelindeki otoyol üstü tesisler ve dinlenme tesislerinde denetimler artırıldı. 2-4 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler kapsamında, otoyol üzerinde hizmet veren 156 işletme/firma denetlendi, 11 bin 906 ürün ve ürün grubu tek tek incelendi. İşletmelerde 158 aykırılık tespit edilerek ilgili işletmeler hakkında idari işlem süreçleri başlatıldı. Vatandaşların yolculuk sırasında mağdur edilmesine, fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
