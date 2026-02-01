Ticaret Bakanlığı: İskenderun ve İstanbul Havalimanı'nda Düzenlenen Operasyonlarda  672 Milyon 995 Bin TL'lik Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hatay İskenderun ve İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlar sonucu toplam 672 milyon 995 bin TL tutarında uyuşturucu madde ele geçirildiği, yakalanan uyuşturucu maddelerin ise imha edildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ocak ayının son haftasında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam piyasa değeri 672 milyon 995 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirilmiş, yakalanan uyuşturucu maddeler imha edilmiştir.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında; Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İskenderun Limanında gerçekleştirilen operasyonda; 1 milyon 392 bin 238 adet Captagon ele geçirilmiştir.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise, Amerika Birleşik Devletleri çıkışlı, İstanbul Havalimanından ülkemizi transit geçerek Hollanda'ya varışı planlanan hava kargo gönderisi içerisinde; 129 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde yakalanmıştır."