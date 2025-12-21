Haberler

Mevzuata aykırı 'kasım indirimleri'ne 12,9 milyon lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, indirim dönemi öncesinde 93 mevzuata aykırı reklam için toplam 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlık, aldatıcı indirim uygulamalarına karşı denetimlerini sürdürecek.

TİCARET Bakanlığı, kasım indirim dönemine yönelik şikayetlerin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında, mevzuata aykırı bulunan reklam ve uygulamalara 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda 'Efsane Kasım' ve 'Şahane Cuma' gibi isimlerle anılan ve tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği indirim dönemleri öncesinde; vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve satıcı ile sağlayıcıların mevzuata uygun şekilde hareket etmesinin sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın önleyici ve yön verici bir yaklaşım benimsediği belirtildi. Bu kapsamda, kasım ayı başlamadan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan basın duyurusu ile hem tüketicilerin indirimli satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirildiği, hem de satıcı ve sağlayıcılara aldatıcı indirim uygulamalarından kaçınmaları yönünde açık uyarılarda bulunulduğu hatırlatıldı.

57 DOSYA İÇİN DURDURMA VE 16 DOSYA İÇİN ERİŞİM ENGELİ

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun aralık ayı gündemine alınan dosyaların önemli bir bölümünün, bu döneme yönelik incelemelerden oluştuğu ifade edilerek, "Yoğun alışveriş dönemine dair denetim ve incelemelerimiz aralıksız sürdürülmekte olup, kasım ayı kampanyalarına ilişkin incelemesi devam eden diğer dosyalar da, öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaya devam etmektedir. İndirim dönemlerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımıza ulaşan tüketici şikayetleri titizlikle değerlendirilmiş; bu çerçevede gerçekleştirilen 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısında; toplam 108 dosya görüşülerek karara bağlanmış, bu dosyalardan 93'ü mevzuata aykırı bulunmuş, mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla; 57 dosya için durdurma, 16 dosya için erişim engeli kararı alınmıştır. Ticaret Bakanlığımız; tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim uygulamalarının önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyecek; aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi
Beşiktaş taraftarından Rafa Silva'ya tepki

Çaykur Rizespor karşısında hayatının şokunu yaşadı
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
title