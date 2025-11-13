Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan Kasım İndirim Dönemi Denetimleri

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim döneminde yanıltıcı kampanyalara karşı yoğun piyasa ve çevrim içi denetimler sürdürüldüğünü açıkladı. Tüketicilerin mağdur olmaması için idari yaptırımlar anında uygulanıyor.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı indirim döneminde tüketicilerin yanıltıcı kampanyalarla mağdur olmamaları için piyasa ve çevrim içi denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edildiğinde idari yaptırımlar gecikmeden uygulanıyor" denildi.

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, tüketicilerin yanıltıcı kampanyalarla mağdur edilmemesi için yürütülen piyasa ve çevrim içi denetimlerin yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun bu dönemde yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yakından izlediği belirtilerek, "Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edildiğinde idari yaptırımlar gecikmeden uygulanıyor" denildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alışverişlerde dikkat edilmesi gereken noktaları da belirtti. Buna göre tüketicilere; Gerçek ihtiyaçlarını belirlemeleri ve fiyat karşılaştırması yapmaları, "şok indirim", "en düşük fiyat" gibi iddiaların doğruluğunu kontrol etmeleri, sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde güvenlik unsurlarını (SSL, 3D Secure) kontrol etmeleri, "1 alana 1 bedava", "3 al 2 öd"" gibi koşullu kampanyalarda ayrıntıları dikkatle okumaları önerildi.

Açıklamada, " Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı tüketicilerden gelen başvuru ve şikayetleri titizlikle değerlendiriyor" denilerek aldatıcı reklam ve uygulamaları Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na iletebilecekleri ifadelerine yer verildi.

