Haberler

Ticaret Bakanlığı "Efsane Kasım" İndirimlerini İnceledi: Mevzuata Aykırılıklara 12,9 Milyon Lira Ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Kasım ayındaki indirim döneminde mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle toplam 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandı. Bakanlık, tüketicilerin korunması ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerinin süreceğini duyurdu.

(ANKARA) - Kasım ayındaki indirim dönemine yönelik vatandaşlardan gelen şikayetleri inceleyen Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandı.

Kamuoyunda "Efsane Kasım", "Şahane Cuma" gibi adlarla anılan indirim dönemleri öncesi hem vatandaşı hem de satıcıların uyarıldığını belirten Ticaret Bakanlığı, Aralık ayı Rekabet Kurulu toplantısında çoğunlukla bu indirim dönemine dair şikayetlerin ele alındığını açıkladı.

Kayım ayına ilişkin Rekabet Kurulu'na 108 dosya geldiğini belirten Ticaret Bakanlığı, bu dosyaların 93'ünde mevzuata aykırılık bulunduğunu, bu dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Öte yandan tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla; 57 dosya için durdurma, 16 dosya için erişim engeli kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sürdüreceğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığımız; tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim uygulamalarının önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyecek; aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edilecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada

Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
title