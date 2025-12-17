Hububat ve Baklagillerde Lisanslı Depolama Süresi Yeniden Düzenlendi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, hububat, baklagiller ve yağlı tohumların lisanslı depolarda azami depolama süresini hasat tarihinden itibaren 24 ay olarak belirledi. Yeni düzenleme 2026 hasat döneminden itibaren uygulanacak.

Hububat, baklagiller ve yağlı tohumların lisanslı depolarda tutulma sürelerine ilişkin önemli bir değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği'nin 14'üncü maddesinin birinci fıkrası yenilendi. Buna göre, söz konusu ürünler hasat döneminden itibaren en fazla 24 ay süreyle lisanslı depolarda muhafaza edilebilecek.

Tebliğde yer alan geçici maddeyle, uygulamanın 2026 yılı hasat dönemi itibarıyla lisanslı depolara teslim edilen ürünler için geçerli olacağı hükme bağlandı.

2026 hasat dönemi öncesinde lisanslı depolara teslim edilen ürünlerde ise farklı süreler uygulanacak. Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait ürünlerde azami depolama süresi 36 ay, diğer mudilere ait ürünlerde ise 18 ay olarak devam edecek.

Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, Tebliğ hükümlerinin Ticaret Bakanı tarafından yürütüleceği belirtildi.