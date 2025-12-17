Haberler

Hububat ve Baklagillerde Lisanslı Depolama Süresi Yeniden Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, hububat, baklagiller ve yağlı tohumların lisanslı depolarda depolama süresini 24 ay olarak belirledi. Bu düzenleme, 2026 yılı hasat döneminden itibaren geçerli olacak.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, hububat, baklagiller ve yağlı tohumların lisanslı depolarda azami depolama süresini hasat tarihinden itibaren 24 ay olarak belirledi. Yeni düzenleme 2026 hasat döneminden itibaren uygulanacak.

Hububat, baklagiller ve yağlı tohumların lisanslı depolarda tutulma sürelerine ilişkin önemli bir değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği'nin 14'üncü maddesinin birinci fıkrası yenilendi. Buna göre, söz konusu ürünler hasat döneminden itibaren en fazla 24 ay süreyle lisanslı depolarda muhafaza edilebilecek.

Tebliğde yer alan geçici maddeyle, uygulamanın 2026 yılı hasat dönemi itibarıyla lisanslı depolara teslim edilen ürünler için geçerli olacağı hükme bağlandı.

2026 hasat dönemi öncesinde lisanslı depolara teslim edilen ürünlerde ise farklı süreler uygulanacak. Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait ürünlerde azami depolama süresi 36 ay, diğer mudilere ait ürünlerde ise 18 ay olarak devam edecek.

Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, Tebliğ hükümlerinin Ticaret Bakanı tarafından yürütüleceği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Güllü'nün oğlu: 'Camdan atacağım' sözü Tuğyan'a ait

Güllü'nün oğlundan ablasını yakacak sözler: O ses Tuğyan'a ait
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’ın danışmanına saldırı

CHP'li belediye başkanının danışmanına saldırı! Çok sayıda gözaltı
Pekin Müzesinde altın taç kazası: 2 kilogramlık eser yere düştü, 42 bin sterlinlik hasar oluştu

Dikkatsizliği 2 milyon TL'ye mal oldu
Bakan Kurum'dan Koçyiğit'e 'Şantiye şefi' tepkisi

DEM Partili ismin "şantiye şefi" çıkışına Kurum'dan tokat gibi yanıt
Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’ın danışmanına saldırı

CHP'li belediye başkanının danışmanına saldırı! Çok sayıda gözaltı
Dinleme cihazı soruşturmasında iki şüpheli tutuklandı

Süper valinin oğlunun makam odasındaki skandalda 2 tutuklama
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu

Korkunç olay! Kaybolan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu
Meloni, dünya liderlerinden aldığı hediyeleri satışa çıkarıyor

Listede yok yok! Meloni hepsini satışa çıkardı
Ergin Ataman'dan olay sözler: 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı

Maç sonunda olay sözler: 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı
Selahattin Baki'den yıllar sonra gelen itiraf: Jorge Jesus, ''Samet'i almazsanız giderim'' dedi

''Almazsanız giderim'' diyerek Samet'i bakın kim transfer ettirmiş
Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam

Dev bankadan altında 2026 için çılgın tahmin
Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı

Görevden alınan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı
title