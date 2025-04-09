ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız

ABD'den krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız
Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz

Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için harekete geçildi
Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı

Otomotiv piyasası sarsıldı! Araçlar bir bir çekiliyor
Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi

Araç sahipleri dikkat! Bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi

Ticaret Bakanlığı'ndan Hayvansal Menşeli Ürünler için Yeni Düzenleme

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, hayvansal menşeli parça içeren ürünlerde tüketicilere daha fazla bilgi sağlamak için yeni bir düzenleme getirdi. Artık bu ürünlerin etiketlerinde hangi hayvandan elde edildiği bilgisi zorunlu olacak.

(ANKARA) Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin içerikleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilmesi amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile tekstil ve ayakkabı gibi Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluğundaki tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli bir parça bulunması durumunda, bu parçanın hangi hayvandan elde edildiği bilgisinin tüketicilere açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Buna göre, piyasaya sunulan hayvansal içerikli ürünlerin hangi hayvandan elde edildiğine dair bilgi, ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede yer alacak. Uzaktan yapılan satışlarda ise bu bilgi, ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketicilere sunulacak. Bilgilendirmenin, satın alma işleminden önce Türkçe, açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde yapılması zorunlu kılındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.