Ticaret Bakanlığı'ndan Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Yapan İşletmelere 61 Milyon TL Cezası

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 61 milyon 66 bin 431 lira para cezası kesildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası kesildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında ise başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere; otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar kurul gündemine alınarak incelendi. Böylece, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulandı.Ticaret Bakanlığı olarak, piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."