Ticaret Bakanlığı'ndan Eskişehir'de Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı'ndan Eskişehir'de Fiyat Denetimi
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Eskişehir'deki marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı. Denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fahiş fiyatların kontrolü yapıldı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Eskişehir'deki marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerde yaptıkları denetimlerde reyonlardaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlerde marketlerdeki ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatları da incelendi.

Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, gazetecilere, Ticaret Bakanlığı olarak temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fahiş fiyat ile fiyat etiketi denetimlerinin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Denetimlerde, ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına ve etiket üzerindeki birim fiyatı ile ürün fiyatının son değişim tarihlerine dikkat ettiklerini vurgulayan Kürkçü, şöyle konuştu:

"Ayrıca son 2-3 ay içerisindeki fiyat hareketleri ve bugünkü fiyat hareketlerini karşılaştırıp burada bir anormallik gördüğümüzde, Bakanlığımızda kurulmuş bulunan Haksız Fiyat Artışı Kuruluna gönderiliyor. Orada gerekli değerlendirmeler yapılarak gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca meyve ve sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyatı bilgisi gibi hal kayıt sistemi üzerinden kontrol edilmektedir. Bu denetimlerde sadece tüketicilerin korunmasına yönelik değil dürüst, basiretli esnaf ve tacirlerimizin de haklarını korumaya yöneliktir. Vatandaşlarımız bu tür sorunlarla karşılaştıklarında Alo 175 Tüketici Hattı, Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması veya Ticaret İl Müdürlüklerine gelerek her türlü şikayetlerinde bulunabilirler."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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