Ticaret Bakanlığı'ndan E-Ticaret Ürünlerine Yönelik İnceleme

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında toplumun inanç ve değerlerine aykırı ürünler hakkında inceleme başlattı. İlgili ürün satıştan kaldırıldı ve satıcı hakkında idari işlemler başlatıldı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında toplumun inanç ve değerlerini hedef aldığı öne sürülen ürünlere ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine harekete geçti. Bakanlığın açıklamasında, söz konusu ürünle ilgili derhal inceleme başlatıldığı, ürünün satıştan kaldırıldığı, satıcı hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli idari süreçlerin başlatıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir e-ticaret platformunda, toplumumuzun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır.

Ticaret Bakanlığımızın ilgili birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucunda, söz konusu ürün hızlı bir şekilde satıştan kaldırılmış, satıcı hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli idari süreçler başlatılmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; nefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerlerin hedef alınması, toplum kesimlerinin provoke edilmesi ya da kamu vicdanını zedeleme potansiyeli taşıyan hiçbir ürün, hizmet veya ticari faaliyetin e-ticaret ekosisteminde yer bulmasına izin vermeyeceğiz.

Ticaret Bakanlığımız; tüketicilerin korunması, dijital ticaret ortamının güvenliğinin sağlanması, milli birlik ve toplumsal barışa zarar verebilecek içeriklerin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamu düzenini zedeleyici her türlü ticari faaliyete karşı gerekli tüm adımlar, hiçbir gecikmeye mahal verilmeden atılacaktır."

