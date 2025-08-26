Ticaret Bakanlığı'ndan Domates Denetimi: 1700 kg İmha Edildi

TİCARET Bakanlığı, İstanbul Ataşehir'de bulunan bir markette sosyal medyaya yansıyan 'domateslerin çöpe dökülmesi' görüntüleri üzerine denetim yapıldığını, domateslerin satışa uygun olduğu, yalnızca 1700 kilogramının bozulduğu için işletme tarafından imha edildiğinin belirlendiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz, sosyal medyada yer alan 'domateslerin kasaları ile birlikte çöpe dökülmesi' görüntülerine ilişkin olarak 26 Ağustos 2025 tarihinde Ataşehir'de faaliyet gösteren ilgili market işletmesinde denetim gerçekleştirmiş olup; denetim sonucunda, görüntülerde yer alan ürünlerin halen reyonda satışta bulunan 'Salçalık Sosluk Domates' olarak satıldığı tespit edilmiştir. Firma kayıtlarının incelenmesiyle; 22 Ağustos – 26 Ağustos tarihleri arasında işletmeye 20 bin 897 kilogram domatesin girişi yapıldığı, bin 700 kilogramlık kısmının satış özelliğini yitirdiği için firma tarafından imha edildiği, imha işlemlerine ilişkin tutanak ve faturaların denetim ekiplerimize teslim edildiği belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici haklarının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerimize aralıksız devam ettiğimizi; hiçbir haksız ve usülsüz ticari faaliyete geçit vermeme konusunda kararlılığımızı kamuoyunun dikkatine sunarız" ifadelerine yer verildi.