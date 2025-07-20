Ticaret Bakanlığı'ndan Büyük Operasyon: Milyonlarca Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2025 yılında düzenledikleri operasyonlarda 451 milyon lira değerinde 2 milyon 150 paket sigara ve 4 milyon 422 bin elektronik sigara ele geçirdi. Bakanlık, gençleri bağımlılığa sürükleyen kaçakçılıkla mücadele kararlılığını sürdürüyor.

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından 2025 yılında düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık 451 milyon 588 bin Türk lirası değerinde; 2 milyon 150 paket sigara ve 4 milyon 422 bin elektronik sigara ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucu gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılara göz açtırmadığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı'nın gelişmiş teknoloji ve imkanlarından yararlanarak gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu 2025 yılı başından beri yaklaşık 451 milyon 588 bin Türk lirası değerinde; 2 milyon 150 paket sigara ve 4 milyon 422 bin elektronik sigara ele geçirildiği kaydedilerek, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, milletimizin yarınlarının emaneti gençlerimizin, bedenen sağlıklı, zihnen berrak ve nefsen temiz bir nesil olmasını önlemeye çalışan odaklarla, kararlılıkla mücadelesine devam ediyor. 'Dumansız Türkiye' hedefiyle geçlerimizi her türlü zarardan korumayı amaç edinen Gümrükler Muhafaza ekipleri titiz ve özverili çalışmalarıyla halk sağlığını etkilemeye yönelik kaçakçılık girişimleri ve bağımlılığın her türüyle mücadelesini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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