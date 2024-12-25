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Ticaret Bakanlığı'ndan Asgari Ücret Artışı Bağlamında Önemli Uyarı

Ticaret Bakanlığı'ndan Asgari Ücret Artışı Bağlamında Önemli Uyarı
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Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin ardından fiyat artışlarına karşı işletmeleri uyardı ve denetimlerin artırılacağını duyurdu. Bakanlık, asgari ücret artışını bahane ederek fiyatları yükseltenlere karşı sıkı bir izleme ve müdahale gerçekleştireceğini belirtti.

(ANKARA) – Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından işletmeleri uyaran bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz" denildi. Bakanlığın denetimleri artıracağı belirtilen açıklamada, vatandaşların da şikayetlerini bildirmeleri istendi.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı için uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından, asgari ücret artışını bahane ederek fiyatları yükseltmemeleri konusunda işletmeleri uyardı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yeni belirlenen asgari ücretin ocak ayı sonunda ödeneceğine de dikkat çekildi. Fiyatlarla ilgili denetimlerin artırılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı asgari ücreti, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş ve açıklanmıştır. Yüzde 30'luk artış öngören ve 2025 yılı için 22.104 TL net ücret olarak uygulanacak olan asgari ücretin tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Bu çerçevede özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz.

İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır.

Bu nedenle, asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz.

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri, İl Ticaret Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri sıkı bir denetim için sahada birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekipleri de sahada yoğun bir şekilde denetim çalışması yürütmektedirler

Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aç gözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz."

2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında bütün denetim cezalarının artırılacağına dikkat çekilen açıklamada, "Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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