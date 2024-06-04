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Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi market denetimlerini sıklaştırdı

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Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi başkentin çeşitli yerlerindeki marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, Kurban Bayramı öncesi haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi başkenttin çeşitli yerlerindeki marketlerde denetim yaptı.

Bakanlığa bağlı ekipler, Kurban Bayramı'na günler kala market denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Ankara'nın bazı bölgelerindeki marketlerde denetime odaklanan ekipler, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Meyve, sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, Kurban Bayramı öncesi haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Denetimlerde odaklandıkları noktalara ilişkin bilgi veren Tan, "Fiyat etiketlerinde, ürünün üretim yeri, ayırıcı özelliği, birim fiyatı, satış fiyatı gibi bilgilerin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını da inceledik. Denetimlerimize yoğun şekilde devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı Ankara Ekonomi Güncel Haberler

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