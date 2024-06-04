Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi Yaptı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla marketlerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını kontrol etti.

Van Ticaret İl Müdür Vekili Derya Ayaydın, Kurban Bayramı öncesi tüm zincir marketlere rutin olarak fiyat etiketi denetimleri yaptıklarını söyledi.

Tüketicilerin mağdur olmaması için denetimlere devam edeceklerini belirten Ayaydın, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin, ürünleri satın almadan önce mal ve hizmetlerin fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, fiyat etiketlerini görmeleri, fiyat etiketi ile kasa fiyatları arasında farklılıkların bulunmaması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Tüketicilerimizin bilgilendirilmesini, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunmasını ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesini amaçlıyoruz."