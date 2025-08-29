Ticaret Bakanlığı, Kırtasiye Ürünlerine Denetim Yapıyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlığa bağlı ekipler, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Ankara'da da bir kırtasiyeye giden ekipler, fiyat ve ürün etiketleri ile ürün güvenliğine yönelik denetim yaptı.

Ekipler, öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanılan kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiketini inceledi. Ayrıca etiket ve kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı kontrol edildi.

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, denetimler kapsamında fiyat, menşe, fiyat değişim tarihini kontrol ettiklerini bildirdi.

Ürün Türkiye'de üretildiyse yerli üretim logosunun olup olmadığını incelediklerini belirten ekipler, kriterleri karşılamayan ve kurallara aykırı ürünler için tutanak tutulduğunu, Bakanlık tarafından da ürün başına ceza uygulandığını kaydetti.