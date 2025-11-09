Ticaret Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları: 51 Milyon Makaron Ele Geçirildi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, 30 ayrı operasyonda, toplam 51 milyon 344 bin adet makaron ve makaron üretim malzemesini ele geçirdiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında, son dönemde gerçekleştirilen 30 ayrı operasyonda toplam değeri yaklaşık 274 milyon lira olan 51 milyon 344 bin adet makaron ve makaron üretim malzemeleri ele geçirildi.

Buna göre Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonların yanı sıra; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibince Bursa, Çanakkale ve Mersin illerinde yürütülen çalışmalar kapsamında 7 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonlarda, yakalanan makaronlara ilave olarak 20 bin 746 bobin sigara kağıdı, ?3 makaron üretim ve paketleme makinesi ile bir filtre makinesi de ele geçirildi.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimlerimiz, ülke genelinde yürüttüğü denetim, takip, kontrol ve operasyon faaliyetleriyle yalnızca milli ekonomimizi korumakla kalmayıp, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı da kesintisiz bir mücadele yürütmektedir.

Gençlerimizi bağımlılık tuzaklarından korumayı, toplumun refahını ve kamu düzenini sağlamayı amaçlayan bu çalışmalar, kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle devam etmektedir."