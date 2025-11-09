Haberler

Ticaret Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları: 51 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği 30 ayrı operasyonda toplam 51 milyon 344 bin adet makaron ve üretim malzemesi ele geçirildiğini açıkladı. Toplam değeri 274 milyon lira olan bu operasyonda, çok sayıda sigara kağıdı ve makineleri de yakalandı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, 30 ayrı operasyonda, toplam 51 milyon 344 bin adet makaron ve makaron üretim malzemesini ele geçirdiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında, son dönemde gerçekleştirilen 30 ayrı operasyonda toplam değeri yaklaşık 274 milyon lira olan 51 milyon 344 bin adet makaron ve makaron üretim malzemeleri ele geçirildi.

Buna göre Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonların yanı sıra; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibince Bursa, Çanakkale ve Mersin illerinde yürütülen çalışmalar kapsamında 7 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonlarda, yakalanan makaronlara ilave olarak 20 bin 746 bobin sigara kağıdı, ?3 makaron üretim ve paketleme makinesi ile bir filtre makinesi de ele geçirildi.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimlerimiz, ülke genelinde yürüttüğü denetim, takip, kontrol ve operasyon faaliyetleriyle yalnızca milli ekonomimizi korumakla kalmayıp, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı da kesintisiz bir mücadele yürütmektedir.

Gençlerimizi bağımlılık tuzaklarından korumayı, toplumun refahını ve kamu düzenini sağlamayı amaçlayan bu çalışmalar, kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Baba oğlunu silahla vurarak öldürdü
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Dünyaca ünlü şarkıcıya konserinde şok! Anında müdahale ettiler
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.