Ticaret Bakanlığı: İkinci el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına...
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Ticaret Bakanlığı: İkinci el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirildi.
Ticaret Bakanlığı : İkinci el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirildi
Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel