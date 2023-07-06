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Ticaret Bakanlığı: İkinci el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına...

Ticaret Bakanlığı: İkinci el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına...

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Ticaret Bakanlığı: İkinci el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirildi.

Ticaret Bakanlığı : İkinci el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirildi

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel

Ticaret Bakanlığı Güncel Haberler

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