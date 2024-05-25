Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri 725 düzensiz göçmen yakaladı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, yılın ilk 4 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 725 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ocak-nisan döneminde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gümrük kapıları ve limanlarda yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılarına göz açtırılmadı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen risk analizi, istihbarat çalışmaları ve rutin kontrollerde, şüpheli olarak tespit edilen araçlar ve konteynerler mercek altına alındı. Uzman ekiplerce detaylı arama yapılan şüpheli araçlarda, yasal yükün doğal boşluklarına saklanan düzensiz göçmenler tespit edildi.

Yılın ilk 4 ayında yapılan operasyonlarda 354 olayda, farklı uyruklarda 725 düzensiz göçmen yakalandı.

Olaylara ilişkin soruşturmalar cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor. Ekipler, tüm gümrük kapılarında kontrolsüz girişlerin ve düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi amacıyla 7 gün 24 saat takibini sürdürüyor.