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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 142 Milyon Liralık Kaçakçılık Girişimine Engel Oldu

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucu, son iki haftada yaklaşık 142 milyon liralık kaçakçılık girişime engel oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından son dönemde özellikle İstanbul, İzmir, Van ve Artvin'de yapılan operasyonlarda kaçakçılara büyük darbe indirildi.

Ekipler, risk analizi çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar sonucu, İstanbul Pendik Limanı'nda yaklaşık 85 kilogram eroin, İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 36 kilogram esrar ve kokain türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ise 562 marka ve modelde, aralarında elektronik sigara tütünü, şapka, ayakkabı, parfüm, oyun konsolu, projektör, gıda takviyesi, hayvan tarağının da olduğu yaklaşık 10 milyon liralık muhtelif eşyaya el konuldu.

Öte yandan, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 900 bin lira değerinde 82 kaçak cep telefonu, Sarp Gümrük Kapısı'nda tespih, eski kemer tokaları, kemer tokalarının üzerine işlenmiş madeni paralar, kaşıklar ve çeşitli eşyalar olmak üzere yaklaşık 1,1 milyon liralık kaçak ticari eşya ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin son 2 haftada ülkenin dört bir yanında gerçekleştirdiği operasyonlarda yaklaşık 142 milyon lira değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiş oldu.

Olaylara ilişkin ilgili başsavcılıklar nezdinde soruşturma açıldı. ???????

Kaynak: AA / Güncel

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