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Ticaret Bakanlığı, 'domateslerin çöpe dökülmesine' para cezası için işlem başlattı

Ticaret Bakanlığı, "domateslerin çöpe dökülmesine" para cezası için işlem başlattı

Güncel Haberler

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan "kasa kasa domateslerin çöpe dökülmesine" ilişkin Antalya Toptancı Hali'nde bir iş yerine para cezası uygulanmasına yönelik idari işlem başlattı.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan "kasa kasa domateslerin çöpe dökülmesine" ilişkin Antalya Toptancı Hali'nde bir iş yerine para cezası uygulanmasına yönelik idari işlem başlattı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Sosyal medyada gündemde olan 'kasa kasa domateslerin çöpe dökülmesi' olayının Antalya Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde mart ayında gerçekleştiği tespit edilmiş olup, bu iş yerine 5957 Sayılı Kanun uyarınca 77 bin 757 lira para cezası uygulamasına yönelik idari işlem başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Bakanlığı Antalya Güncel Haberler

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