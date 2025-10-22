Haberler

Ticaret Bakanlığı, Dış Ticarette Gizli Denetim Sonuçlarını Açıkladı

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılının ilk 9 ayında dış ticaret işlemleri kapsamındaki denetimler sonucunda toplam 8,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini duyurdu. Denetimlerin ocak-eylül döneminde hız kesmeden sürdüğü ve usulsüz işlemlere karşı etkin mücadele edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gümrük ve dış ticaret mevzuatına aykırı işlemlerle, haksız rekabet ortamı oluşturanlara yönelik yürütülen sonradan kontrol ve ikincil kontrol denetimlerinin ocak-eylül döneminde de hız kesmeden sürdürüldüğü belirtildi.

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, analiz çalışmalarının yeni nesil teknolojiler kullanılarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu sayede firmaların geçmiş işlemlerinin Bakanlık müfettişleri tarafından sonradan kontrol denetimine, tescil edilmiş gümrük beyannamelerinin ise 18 bölge müdürlüğünde görevli kontrol şubelerince ikincil kontrol incelemesine tabi tutulduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, bu kapsamda ocak-eylül döneminde yapılan denetimlere ilişkin şunlar kaydedildi:

"?Sonradan kontrol denetimleri sonucunda yüzde 32 artışla 1,6 milyar lira, ikincil kontrol incelemeleri neticesinde ise yüzde 149 artışla 7,2 milyar lira olmak üzere toplam 5 bin 503 firma tarafından tescil edilen 51 bin 649 gümrük beyannamesine yüzde 114 artışla 8,8 milyar lira ek tahakkuk ve para cezası kararı düzenlenmiştir. Ticaret Bakanlığı, mevzuata uygun şekilde yükümlülüklerini yerine getiren dürüst ticaret erbabının korunması ve usulsüz işlemlerle haksız rekabet ortamı yaratanlara karşı etkin mücadele yürütülmesi amacıyla denetim ve inceleme faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam etmektedir. Gümrük ve dış ticaret işlemlerinin şeffaf, hızlı ve güvenli biçimde yürütülmesi için çalışmalarımız kesintisiz sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
