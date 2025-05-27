Ticaret Bakanlığı Dampingli İthalata Karşı Yeni Tedbirler Alıyor

Ticaret Bakanlığı, dampingli ithalattan kaynaklanan zararların önüne geçmek amacıyla yeni kararları uygulamaya alırken ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik bazı tebliğler yürürlüğe konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerli üretici ile milli üretimi haksız ticaret ve dampingli ithalattan korumaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Uluslararası ticaret kurallarıyla yürütülen soruşturmalar sonucu, yerli üreticinin haksız rekabete karşı güçlü şekilde korunduğu vurgulanan açıklamada, böylelikle dampingli ithalattan kaynaklanan haksız ticaretin ve zararın önüne geçildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda halihazırda 130 dampinge ve sübvansiyona karşı tedbir alındığı, ayrıca 9'ar üründe 14 nihai gözden geçirme ve 23 damping soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

"Soruşturmalar mevzuat çerçevesinde yürütülecek"

Söz konusu soruşturmaların nasıl başlatıldığına ilişkin bilgi verilen açıklamada, "İthalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkındaki mevzuat çerçevesinde, şikayet üzerine veya gerektiğinde resen yapılabilen inceleme sonucunda, dampinge konu olan ithalatın ve bu ithalattan kaynaklanan maddi zararın varlığı konusunda yeterli delillerin bulunması durumunda soruşturma açılabilmektedir." ifadeleri kullandı.

Açıklamada, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin yakın dönemde 2025/7, 2025/8, 2025/9 ve 2025/10 sayılı tebliğlerin yayımlandığı hatırlatıldı.

Bu tebliğlerle başlatılan soruşturmaların mevzuat çerçevesinde yürütüleceği belirtilen açıklamada, soruşturmaya ilgili taraf olarak katılmak isteyenlerin belirtilen sürelerde Ticaret Bakanlığı'na başvurmaları gerektiği, soruşturma tamamlanana kadar mevcut dampinge karşı önlemin yürürlükte kalacağı kaydedildi.

"Milli üretim" vurgusu

Açıklamada, söz konusu tebliğler kapsamında Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland, Vietnam menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)" ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin gözden geçirilmesine yönelik bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı aktarıldı.

Yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine Çin menşeli "güneş panelleri için bağlantı kutuları", "sodyum glukonat" ve "fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeveler" ithalatına yönelik de bir damping soruşturması başlatıldığına dikkati çekilen açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, adil olmayan uygulamalara ve haksız rekabete karşı yerli üretimin, milli üretimin yanında yer almaya ve istihdam hedefleri doğrultusunda ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.