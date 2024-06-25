Ticaret Bakanı Tunus'ta İş ve Yatırım Forumu'na Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tunus Enerji, Sanayi ve Madencilik Bakanı Fatma Sabit Şibub ve Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Gülsüm bin Receb ile görüştü.

Türkiye Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Tunus İş ve Yatırım 2. Forumu'na katılmak üzere Tunus'a gelen Ticaret Bakanı Bolat'ın, Tunus Enerji, Sanayi ve Madencilik Bakanı Şibub'u makamında ziyaret etmesinin ardından Tunus Ticaret Bakanlığında, Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Bin Receb ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Bakan Bolat'ın Tunuslu bakanlar ile oldukça verimli ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma ve stratejik sektörlerde işbirliğini derinleştirmeye yönelik birçok konuda mutabık kalındığı, görüşmede Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla enerji, sanayi ve madencilik sektörlerinde ortak projeler ve yatırımların ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda Tunus'un 2030 yılı hedeflerinde Türk firmalarının oynayabileceği rolün yanı sıra fosfat, tekstil ve eczacılık gibi sektörlerde somut işbirliği fırsatlarının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Bakan Bolat'ın ziyaretinin Türkiye ve Tunus arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine ve karşılıklı fayda sağlayacak projelerin hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Görüşmenin ardından Bolat ve Bin Receb, başkent Tunus'ta yer alan Tunus Sanayi, Ticaret ve Sanatkarlar Birliği (UTICA) binasında düzenlenecek Türkiye-Tunus İş ve Yatırım 2. Forumu'na katılmak üzere bakanlık binasından ayrıldı.

Türkiye-Tunus İş ve Yatırım Forumu

Türkiye-Tunus İş ve Yatırım 2. Forumu, Bakan Bolat ile Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Bin Receb'in katılımlarıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve UTICA organizasyonunda yapılıyor.

Forum marjında Türkiye'den ve Tunus'tan iş insanlarının katılımlarıyla Tunus'taki yatırım fırsatlarının ve koşullarının değerlendirileceği yuvarlak masa toplantısı da gerçekleştirilecek.

Forum kapsamında Tunus'taki yatırım fırsatlarına ilişkin sunumların yapılması, iki ülke arasında mevcut ticari ve ekonomik ilişkiler ile yatırım olanaklarının gözden geçirilerek turizm, enerji, tarım, sanayi, tekstil gibi sektörlerde yatırım fırsatlarının ele alınması, B2B görüşmelerine imza atılması öngörülüyor.

Söz konusu forum, 5 Haziran'da DEİK ve UTICA işbirliğiyle İstanbul'da yapılan Türkiye-Tunus İş ve Yatırım Forumu'nun devamı niteliğinde olacak. Etkinlikte, İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin ve iki ülke için öncelikli görülen sektörlerde somut işbirliği adımlarının takibi hedefleniyor.

Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacmi 2023 yılında 1,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu hacmin yaklaşık 1,3 milyar doları Türkiye'nin ihracatından, 300 milyon doları ise ithalatından oluşuyor. Türk müteahhitleri Tunus'ta bugüne kadar 975 milyon dolar değerinde 21 proje hayata geçirdi.