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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, YOİKK Toplantısında Yatırım Politikalarını Ele Aldı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında, teknoloji odaklı yatırımları hızlandıracak Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) Programı'nın detaylarını ele aldıklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısına ilişkin, "Toplantı kapsamında, önümüzdeki dönemin yatırım politikalarına yön verecek YOİKK Eylem Planı'mızı ilgili kamu kurumlarımız ve özel sektör kuruluşlarımızla istişare ederken teknoloji odaklı yatırımları hızlandıracak Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) Programı'nın detaylarını özel sektör temsilcilerimizle ele aldık." ifadesini kullandı.

Bolat, X sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün gerçekleştirilen YOİKK toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Toplantıda alınan kararlara değinen Bolat, "Toplantı kapsamında, önümüzdeki dönemin yatırım politikalarına yön verecek YOİKK eylem planımızı ilgili kamu kurumlarımız ve özel sektör kuruluşlarımız ile istişare ederken teknoloji odaklı yatırımları hızlandıracak YTAK Programı'nın detaylarını özel sektör temsilcilerimizle ele aldık." bilgisini verdi.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında Bakanlık olarak üzerlerine düşen görevleri en hızlı ve etkin şekilde yerine getirdiklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, iç ticarette adil rekabet koşullarının oluşturulması, gümrük işlemlerinin etkin ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi, şirket kurulmasının kolaylaştırılması, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve etkin ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle yatırımlar için ülkemizi cazip hale getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu-özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan ve yoğun emekler sonucu hazırlanan YOİKK çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Ömer Bolat Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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