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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Yeşil Ekonomi Türkiye'nin Geleceğini Parlak Kılacak

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çevre dostu politikaları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemeye kararlı olduklarını belirterek, 'Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde atacağımız adımlar, Türkiye'nin geleceğini daha parlak kılacaktır.' ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çevre dostu politikaları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemeye kararlı olduklarını belirterek, "Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde atacağımız adımlar, Türkiye'nin geleceğini daha parlak kılacaktır." ifadesini kullandı.

Bolat, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sağlıklı bir doğanın gelecek nesillere bırakılabilecek en değerli miras olduğunu vurgulayan Bolat, tüm vatandaşları çevre bilinciyle hareket etmeye ve doğaya sahip çıkmaya davet etti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, çevre dostu politikaları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemeye kararlıyız. Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde atacağımız adımlar, Türkiye'nin geleceğini daha parlak kılacaktır. Bizler de bu alanda tüm paydaşlarımız ile işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Dünya Çevre Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

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