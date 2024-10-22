Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Un Sanayicileri ile İstikrar Vurgusu Yaptı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, un sanayicileri ile bir araya geldiklerini belirterek, "Buğday, un ve ekmek üretim ve tüketiminde, piyasa ve fiyat oluşumunda istikrarın mutlaka korunacağı hususunda mutabık kaldık" dedi.

Bakan Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve kurmaylarımız ile birlikte, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) üyesi un sanayicileriyle Ticaret Bakanlığımızda, Ankara'da bir araya geldik. Dünyada buğday üretiminde önemli ülkeler arasında yer alan Türkiye hem iç talebi karşılamakta hem de ihracatta öne çıkmaktadır. Hükümet olarak, üreticilerimizi ve çiftçilerimizi desteklemeye devam ederken, piyasada haksız fiyat artışları ile mücadeleye de kararlılıkla devam ediyoruz. Toplantıda Ticaret ve Tarım ve Orman bakanlıkları olarak, un sanayicilerimizle buğday, un ve ekmek üretim ve tüketiminde, piyasa ve fiyat oluşumunda istikrarın mutlaka korunacağı hususunda mutabık kaldık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.