Üye Girişi
Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Un Sanayicileri ile İstikrar Vurgusu Yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Un Sanayicileri ile İstikrar Vurgusu Yaptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, un sanayicileri ile yaptığı toplantıda buğday, un ve ekmek üretiminde piyasa istikrarının korunması gerektiğini belirtti. Hükümetin, üreticileri desteklemeye ve haksız fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edeceği ifade edildi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, un sanayicileri ile bir araya geldiklerini belirterek, "Buğday, un ve ekmek üretim ve tüketiminde, piyasa ve fiyat oluşumunda istikrarın mutlaka korunacağı hususunda mutabık kaldık" dedi.

Bakan Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve kurmaylarımız ile birlikte, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) üyesi un sanayicileriyle Ticaret Bakanlığımızda, Ankara'da bir araya geldik. Dünyada buğday üretiminde önemli ülkeler arasında yer alan Türkiye hem iç talebi karşılamakta hem de ihracatta öne çıkmaktadır. Hükümet olarak, üreticilerimizi ve çiftçilerimizi desteklemeye devam ederken, piyasada haksız fiyat artışları ile mücadeleye de kararlılıkla devam ediyoruz. Toplantıda Ticaret ve Tarım ve Orman bakanlıkları olarak, un sanayicilerimizle buğday, un ve ekmek üretim ve tüketiminde, piyasa ve fiyat oluşumunda istikrarın mutlaka korunacağı hususunda mutabık kaldık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Hükümet Ekonomi Güncel Tarım Ekmek

Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan çıkışı: Gelsin TBMM'de konuşsun

 DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilk yanıt

 Türkeş'in kızından Bahçeli'ye tepki: Kulaklarıma inanamadım

Öcalan çıkışı Türkeş'in kızını küplere bindirdi
Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler neden yok? Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda oynamıyor mu? Özel Reyap İstanbul Hastanesi kimin? (Yenidoğan Çetesi) KAPATILAN HASTANELER LİSTESİ 22 EKİM! Bebek ölümleri olan hastaneler kapatıldı mı? Kapanan özel hastane isimleri neler? DEM Parti açıklama yaptı mı? Devlet Bahçeli'nin açıklaması sonrası DEM Parti ne dedi? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan TBMM'de konuşacak mı? Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili ne söyledi? Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı? 23 nerenin plakası? 23 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid ve Dortmund kadrosunda kimler var? KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.