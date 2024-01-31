Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması Yakında Yürürlüğe Girecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gelecek aylarda her iki ülkenin resmi onay prosedürleri tamamlandıktan sonra Türkiye- Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe gireceğini belirterek, "Birkaç ay içinde Türk müteahhitleriyle birlikte biz de Ukrayna'ya gideceğiz ve Türkiye- Ukrayna görev gücünün ilk toplantısını Ukrayna'da gerçekleştireceğiz." dedi.

Ukrayna'nın Yeniden İnşası Forumu, Bakan Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksandr Kubrakov ile iki ülkeden çok sayıda temsilcinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Bakan Bolat, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'nin çok hassas bir coğrafyada bulunduğunu aktararak, "Haritaya baktığımızda hemen kuzeyimizdeki bu elim savaş (Rusya-Ukrayna Savaşı) bizi gerçekten üzüyor. Hemen güneyimizde de maalesef 4 aya yakın süredir İsrail'in masum sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik acımasızca katliam boyutundaki saldırıları da ayrı bir üzüntü kaynağı olmaktadır. Doğumuzda da Azerbaycan-Ermenistan savaşı vardı. Bu hassas coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün komşularımızla dostluk ve barış temelinde iyi ilişkiler kurmak için bütün gayretimizi sarf ediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetin bütün bu ihtilafların son bulması için barış elçisi olarak elinden gelen bütün gayreti hem ikili bazlı hem uluslararası platformlarda gösterdiğini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz 3 Haziran 2023'te göreve başladıktan sonra uluslararası ilişkilerde büyük bir atağa kalkarak gerek ikili ekonomik ve ticari ilişkiler gerekse yatırım ilişkileri ve müteahhitlik hizmetleri konusunda çok sayıda anlaşmaya imza atmıştık. Bütün iş dünyamızla birlikte Türkiye'nin dost ve komşu ülkelerle ve uluslararası alanda birlikte gelişme, birlikte güçlenme anlayışıyla uluslararası ekonomik ilişkilerini devam ettirme hedefindeyiz. Savaşın yıkıcı etkilerinin hem Ukrayna hem de bölge ülkeleri açısından azaltılması ve meselenin çözümü noktasında Cumhurbaşkanımız ilgili ülkelerle yoğun bir şekilde diplomasi faaliyetleri yürütmektedir."

"Savaşın sona erdirilmesi, barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak için büyük gayretler sarf ettik." diyen Bakan Bolat şöyle devam etti:

" 2022 Temmuz'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru girişimine büyük önem verdik ve o anlaşmanın imzalanmasını Birleşmiş Milletler'le beraber sağlamıştık. Anlaşma sayesinde Ukrayna'nın yaklaşık 10 milyon ton tahılı, birçok ülkeye ihraç edilme şansı buldu. Böylece dünyada gıda fiyatlarının artması engellendi. Açlıktan sıkıntı çeken birçok ülkeye de gıda arzı, tedariki sağlanmış oldu. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret, savaş ortamında dahi hız kesmeden devam etti.

2023 yılında çok az miktarda bir gerileme olsa da 7,5 milyar dolara yakın ikili ticaretimiz söz konusu. Hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık ticaret hedefine en kısa sürede ulaşabilmektir. Bu amaçla 2022 yılında iki ülkenin imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması büyük bir önem arz etmektedir. Bu konuda ikili resmi görüşmelerimizde de Sayın Kubrakov ile yol haritası belirledik. İnşallah önümüzdeki aylarda her iki ülkenin resmi onay prosedürleri tamamlandıktan sonra Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girecektir."

"Türkiye-Ukrayna görev gücünün ilk toplantısını Ukrayna'da gerçekleştireceğiz"

Bakan Bolat, Ukrayna halkının gelecekte refah içinde olması ve ülkenin altyapısı, üstyapısının yeniden imar edilmesinin ortak dilekleri olduğunu belirterek, "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Forumu'nun da hedefi özellikle budur. Yıkılan bütün üstyapıların, altyapıların yeniden yapılması ya da onarılması büyük bir önem arz etmektedir. Dünyanın 135 ülkesinde savaş ve doğal felaketler dahil her türlü zor şartlarda yaklaşık 12 bin 71 projeyi başarıyla tamamlayan Türkiye müteahhitlik sektörü, bu doğrultuda bütün tecrübe, altyapı, bilgi birikimi ve ilgili iş gücü yeteneğini Ukrayna'nın yeniden inşasında tedarik etmeye, temin etmeye hazırdır." dedi.

Hükümet olarak bu konuda Ukrayna ile işbirliğini artırarak Türk müteahhitlere Ukrayna'nın yeniden ayağa kalkması ve yeniden inşaat faaliyetlerinin tamamlanması konusunda kolaylık göstermeye hazır olduklarını anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk firmalarının Ukrayna'nın yeniden inşa ve imarında Ukrayna hükümetiyle işbirliği yapması konusundaki mutabakat zaptını Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılında Ukrayna'nın Lviv şehrinde yaptığı resmi ziyaret sırasında Sayın Kubrakov ile imzalamıştık. Bu mutabakat zaptının hayata geçirilebilmesi ve oradaki belirlenmiş tedbirlerin eylem planına dökülmesi noktasında Türkiye ve Ukrayna resmi makamları, Türkiye-Ukrayna yeniden inşa görev gücü kurulmasına ilişkin uygulama esaslarını titizlikle çalıştılar ve bugün imza aşamasına getirdiler. Bu mutabakat zaptının uygulama esaslarını bugün Sayın Kubrakov'la beraber imzalayacağız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu da müteahhitlerimizle birlikte inşallah bu görev gücünde olacak. Bu görev gücü her 3 ayda bir toplanacak, projeleri karşılıklı görüşecekler. Bu minvalde inşallah önümüzdeki birkaç ay içinde Türk müteahhitleriyle birlikte biz de Ukrayna'ya gideceğiz ve Türkiye-Ukrayna görev gücünün ilk toplantısını Sayın Kubrakov'un misafiri olarak Ukrayna'da gerçekleştireceğiz."

Bu programın düzenlenmesi ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin sembolü olacak söz konusu uygulama esasları belgesinin, Ukrayna'nın yeniden imar çalışmalarında önemli bir yasal zemin olacağını ve önemli bir dönüm noktasını oluşturacağını vurgulayan Bolat, " Ticaret Bakanlığı olarak Türk müteahhitlik sektörüyle birlikte Ukrayna'nın yeniden inşasında üçüncü ülkelerle de işbirliği yapmaya hazırız. Bu konuda birçok ülkenin ilgili bakanları ve heyetleri ülkemizi ziyaret ediyorlar. Çeşitli işbirliği zeminleri için görüşmeler yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mutabakat zaptının uygulama esasları imzalandı

Bolat, Türk müteahhitlik sektörünün dünyada ilk 250 firma arasında 40 büyük müteahhitlik firması ile Çin'in arkasından ikinci sırada geldiğine dikkati çekerek, "Dünya müteahhitlik sektöründe yüzde 4,5'lik bir paya sahibiz. 2023 yılını Türk müteahhitleri uluslararası alanda 27,5 milyar dolarlık proje stoku kazanarak kapattı. Böylece Türk müteahhitlerinin son 21 yılda kazandıkları ve tamamladıkları projelerin tutarı 452 milyar dolara ulaşmıştır. Daha önceki kazanımlarla da yarım trilyon doları aşmış bulunmaktadır. 135 ülkede 12 bin 78 proje tamamlandı." dedi.

Türk müteahhitlerin Ukrayna'da bugüne kadar 300'den fazla projeyi başarıyla bitirdiğini anlatan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu projelerin toplam değeri de 9 milyar 700 milyon dolar. Savaş başladıktan bu yana da savaş şartlarında dahi Ukrayna'nın istediği birçok alandaki altyapı çalışmaları için 1 milyar dolar değerindeki 70 projeyi almış ve tamamlamışlardır. Müteahhitlerimize, firmalarımıza güveniyoruz. Türk müteahhitlik projeleri dünya çapında bir üne sahip."

Konuşmanın ardından Bakanlar Bolat ve Uraloğlu ile Ukrayna Başbakan Yardımcısı Kubrakov'un katılımıyla Türkiye ile Ukrayna arasındaki mutabakat zaptının uygulama esaslarına ilişkin imza töreni gerçekleştirildi.