Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na Katılacak

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yarın, Paris'te düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılarak; küresel ticaretin mevcut dinamikleri, yapay zeka ve dijitalleşmenin ekonomik yansımaları, iklim değişikliği ile mücadelede sürdürülebilir büyüme politikaları gibi birçok başlıkta ülkemizin duruşunu ve önerilerini paylaşacağız" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi toplantısına katılacak olan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan yazılı açıklama geldi. Bolat açıklamasında şunları ifade etti:

"Yarın, Paris'te düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılarak; küresel ticaretin mevcut dinamikleri, yapay zeka ve dijitalleşmenin ekonomik yansımaları, iklim değişikliği ile mücadelede sürdürülebilir büyüme politikaları gibi birçok başlıkta ülkemizin duruşunu ve önerilerini paylaşacağız.

'Serbest Pazarların ve Kurallara Dayalı Ticaretin Güçlendirilmesi' ve 'Yenilikçi Politikalarla Kapsayıcı Ekonomik Büyüme' başlıklı oturumlarda ülkemiz adına konuşma yapacağım. Ayrıca, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Sayın Maros Sefcovic ile gerçekleştireceğimiz ikili görüşmede; Türkiye-AB ticari ilişkileri, çok taraflı ticaret sisteminin geleceği ve 1 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu'nun hazırlıkları üzerine istişarelerde bulunacağız."