Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na Katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na Katılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Paris'te düzenlenecek OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılarak küresel ticaret, yapay zeka, iklim değişikliği ve sürdürülebilir büyüme konularında Türkiye'nin duruşunu paylaşacak.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yarın, Paris'te düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılarak; küresel ticaretin mevcut dinamikleri, yapay zeka ve dijitalleşmenin ekonomik yansımaları, iklim değişikliği ile mücadelede sürdürülebilir büyüme politikaları gibi birçok başlıkta ülkemizin duruşunu ve önerilerini paylaşacağız" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi toplantısına katılacak olan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan yazılı açıklama geldi. Bolat açıklamasında şunları ifade etti:

"Yarın, Paris'te düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılarak; küresel ticaretin mevcut dinamikleri, yapay zeka ve dijitalleşmenin ekonomik yansımaları, iklim değişikliği ile mücadelede sürdürülebilir büyüme politikaları gibi birçok başlıkta ülkemizin duruşunu ve önerilerini paylaşacağız.

'Serbest Pazarların ve Kurallara Dayalı Ticaretin Güçlendirilmesi' ve 'Yenilikçi Politikalarla Kapsayıcı Ekonomik Büyüme' başlıklı oturumlarda ülkemiz adına konuşma yapacağım. Ayrıca, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Sayın Maros Sefcovic ile gerçekleştireceğimiz ikili görüşmede; Türkiye-AB ticari ilişkileri, çok taraflı ticaret sisteminin geleceği ve 1 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu'nun hazırlıkları üzerine istişarelerde bulunacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Beyaz Saray: Donald Trump Türkiye'de Zelenski ve Putin ile görüşmeye açık

Erdoğan'ın "Türkiye" çağrısına Trump'tan yanıt
İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu "ateşkes" şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den evinden çıkan balya balya paralara yanıt: Oğlumun

CHP'li Belediye Başkanı'ndan evinden çıkan balya balya paralara yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Galatasaray'ın kiralık yolladığı Mathias Ross için karar verildi

Galatasaray'a geri döndü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

Ünlü iş insanı kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Yargı paketi Ahmet Türk'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Ahmet Türk, büyük hayal kırıklığı yaşadı: Endişelerimiz büyüdü
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Cinnet geçirip kucağındaki bebeğe şiddet uyguladı

Cinnet geçiren annenin bebeğine yaptıkları korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.