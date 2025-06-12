Ticaret Bakanı Ömer Bolat Mersin'de Temaslarda Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, Vali Atilla Toros ile görüştü ve partililerle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Bolat, kentteki temasları kapsamında Vali Atilla Toros'a ziyarette bulundu.

Valilik şeref defterini imzalayan Bolat, daha sonra Toros ve diğer ilgililerle bir süre basına kapalı görüştü.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bolat, İl Başkanı Adem Aldemir, parti yöneticileri ve partililerle bir araya geldi.

Bolat'a ziyaretlerinde, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Korelilerden yemek parası istendi' denmişti, olay çok başka çıktı

"Korelilerden yemek parası istendi" denmişti, olay çok başka çıktı
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Nereden nereye! 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti

Nereden nereye! 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini iddia etti

Fiyat artışlarına tepki gösterdi, Türkleri suçladı: Biri de akrabam
Los Angeles Belediye Başkanı: Korkunun silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Belediye başkanından birlik mesajı: Korkuya teslim olmayacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.