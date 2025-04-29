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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya'ya Gidiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya'ya Gidiyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına katılmak üzere müteahhitlik firmalarıyla birlikte yarın Libya'ya gidecek. Bakan, ziyaretin amacını Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirmek olarak belirtti.

(ANKARA)- Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye- Libya Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına katılmak üzere müteahitlik firmalatiyla birlikte yarın Libya'ya gidecek.

Ticarete Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabında ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da derinleştirmek, Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına katılmak, müteahhitlik firmalarımızın yer aldığı projelerin durumunu ve atılacak olan yeni adımları ele almak üzere yarın firmalarımızın temsilcileri ile birlikte Libya'da olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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