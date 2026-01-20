Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Ticaret Bakanı Bolat'ı Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelerek, Türkiye ile KKTC arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için atılacak adımları ele aldı.

(KKTC) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Bakan Bolat, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkıyla aramızdaki gönül bağını, ticari ve ekonomik başarılarla daha da perçinlemeyi; en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretimiz kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman tarafından kabul edildim. Sayın Erhürman ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; gönül birliğimizin yanı sıra, ekonomik ilişkilerimizi ve ticaret hacmimizi artıracak adımları ele aldık; kardeşliğimizi ve ticari ortaklıklarımızı daha da güçlendirecek istişarelerde bulunduk. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu istişareler; yalnızca bir devlet ziyareti değil, aynı zamanda ortak kader birliğimizin ve kalkınma vizyonumuzun somut birer nişanesidir. Nazik kabulleri ve yakın ilgileri için değerli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının refahı ve kalkınması için, ortak projelerimizle her zaman yan yana, omuz omuzayız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Danimarkalı siyasetçi Vistisen'den Trump'a: Defolun gidin

Bu sefer Trump kürsüden küfrü yedi