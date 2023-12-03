Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, ihracatın geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 oranında arttığını ve tarihin en yüksek ihracat rekorunun kırıldığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında mal ihracatını arttıran tek ülke olduğunu ve ekonomik büyüme oranının beklentilerin üzerinde olduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, "Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 oranında artarak tam 23 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece kasımda tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk" dedi. Bakan Polat ayrıca büyük 6 Şubat depreminin ihracatın üzerindeki olumsuz etkisinin 6 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat, kasım ayı dış ticaret rakamlarını İstanbul'da açıkladı.

Filistin'de yaşanan İsrail zulmüyle ilgili konuşmasına başlayan Ömer Bolat, 'Yaklaşık 2 aydır Filistinli kardeşlerimiz katleden, kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden masum insanlarının hayatlarına kast eden, şehirleri adeta yerle bir eden İsrail'in katliamının artık son bulmasını, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını ümit ediyorum. İnsani ve savaş suçu işleyen İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasını diliyorum. Failleri de en şiddetli şekilde telin ediyorum" dedi.

'G20 ÜLKELERİ ARASINDA MAL İHRACATINI ARTTIRAN TEK ÜLKEYİZ"

Türkiye'de 2023 yılının 3. çeyreğinde mal ihracatının bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak 64,2 milyar dolar olduğunu söyleyen Bakan Bolat, ? Ülkemiz G20 ülkeleri arasında mal ihracatını son iki çeyrektir arttırmayı başaran tek ülke olmuştur. Türkiye 12 çeyrektir üst üste yani son 3 yıl arttırdığı ekonomik büyüme oranını 2023 yılının üçüncü çeyreğine de taşıdı ve yüzde 5,9 gibi beklentilerin de üzerinde bir büyüme oranı yakaladık. Böylece 2023 yılının ilk dokuz ayında ekonomik büyümemiz yüzde 4,7 oldu. Ülkemiz, üçüncü çeyrekte verisi açıklanan 38 üyesi bulunan OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur. G-20 ülkeleri içinde ise Hindistan'ın ardından 2. sıradayız. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's takvim dışı bir revizyona giderek Türkiye'nin kredi notunu durağandan pozitife çevirdi" dedi.

'TARİHİMİZİN EN YÜKSEK İHRACAT REKORUNU KIRDIK"

Bir önceki yılın aynı dönemine göre kasım ayında ihracatın yüzde 5,2 oranında artarak 23 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Bakan Bolat, ? Böylece Temmuz ayından bu yana olduğu gibi kasım ayında da tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracatımız yaklaşık 233 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 0,9 oranında artışla 255,8 milyar dolar olarak gerçekleşerek OVP hedefi aşılmıştır. İthalatımız ise, Kasım ayında yüzde 5,6 oranında azalarak 28,9 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığımız da 5,9 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da çok önemli 8,2 puan daha artarak kasım ayında yüzde 79 buçuk olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

'İTHALATTA TL KULLANIMI YÜZDE 130 ORANINDA ARTTI"

Büyük 6 Şubat depreminin ekonomik açıdan etkisini de açıklayan Bolat, Şubat-Kasım döneminde depremin ihracatın üzerindeki olumsuz etkisinin 6 milyar doların üzerinde olduğunu hesapladıklarını belirtti. Açıklamalarının devamında dış ticaret açığının azaldığını da vurgulayan Bolat, ? Temmuz ayında 12,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımız, Ağustos ayında 8,7 milyar dolar, Eylül ayında 5 milyar dolar, Ekim ayında 6,5 milyar dolar ve kasım ayında 5,9 milyar dolardır. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde en önemli ticaret ortağımız Avrupa Birliği'ne ihracatımız, yüzde 1,5 oranında artmış ve 95,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. AB'ye ihracatımızın, toplam ihracatımızdaki payı yüzde 41,1'dir. En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülke ise sırasıyla Almanya, ABD, Irak, İtalya ve İngiltere olmuştur. Ocak-Kasım döneminde ithalatta TL kullanımı yüzde 130 oranında artarak 540,3 milyar TL olarak gerçekleşti ve döviz ihtiyacı gerekmedi. İthalatımızdaki ilk beş ülke sırasıyla Çin, Rusya, Almanya, İsviçre ve ABD oldu. 2023 ilk 11 aylık döneminde tam 12.763 farklı ürünü dünyaya ihraç ettik. Türkiye'de sanayi yok şeklinde felaket edebiyatı yapanlara bu verileri söylememiz lazım. İhracatımızın yüzde 60'ı gelişmiş zengin ülkelere yapılıyor" şeklinde konuştu.