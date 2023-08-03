Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş ve Gaziantep'i ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkoğlu ve Nurdağı ilçelerini ziyaret ederek depremzedelerle buluştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ile Gaziantep'in Nurdağı ilçelerini ziyaret etti.

Türkoğlu ilçesindeki konteynır kente gelen Bakan Bolat, depremzedeleri ziyaret ederek talepleri dinledi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Bolat, bir depremzedeye misafir oldu.

Bakan Bolat daha sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geçerek, burada devam eden iş yeri inşaatını inceledi. Buradan ilçedeki konteynır kente geçerek depremzedelerle buluşan Bakan Bolat, vatandaşlarla sohbet etti.