Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kahire'de D-8 Ticaret Bakanları Konseyi Toplantılarına Katılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ile Mısır arasındaki köklü kardeşlik bağlarını, ticaret ve yatırımlarda daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız. Kahire’de gerçekleştireceğimiz temaslarda ikili ticaretimizin geliştirilmesi, yatırım alanlarının genişletilmesi, D-8 ülkeleriyle ticaret hacminin güçlendirilmesi başlıklarında somut adımlar atacağız" dedi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ile Mısır arasındaki köklü kardeşlik bağlarını, ticaret ve yatırımlarda daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız. Kahire'de gerçekleştireceğimiz temaslarda ikili ticaretimizin geliştirilmesi, yatırım alanlarının genişletilmesi, D-8 ülkeleriyle ticaret hacminin güçlendirilmesi başlıklarında somut adımlar atacağız" dedi.

Bolat, yarın Mısır'da Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması ile D-8 Ticaret Bakanları Konseyi toplantılarına katılacak. Bakan Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Türkiye ile Mısır arasındaki köklü kardeşlik bağlarını, ticaret ve yatırımlarda daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız. Kahire'de gerçekleştireceğimiz temaslarda ikili ticaretimizin geliştirilmesi, yatırım alanlarının genişletilmesi, D-8 ülkeleriyle ticaret hacminin güçlendirilmesi başlıklarında somut adımlar atacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon çerçevesinde bölgesel refaha ve küresel ticari istikrara katkı sağlayacak işbirlikleri ile ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Kadıköy'de yıllar sonra bir ilk gerçekleştirilecek

Bu akşam Kadıköy'de yıllar sonra bir ilk gerçekleşecek
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı

Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte başına geçeceği takım
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

Bölgeyi kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi, kimse yaralanmadı
Komisyonda gerginlik! CHP'li vekilin 'Yer sofrası' eleştirisi Cevdet Yılmaz'ı kızdırdı: Burası şov yeri değil

CHP'li vekilin "Yer sofrası" çıkışına kızdı: Burası şov yeri değil
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.