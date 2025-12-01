Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kahire'de D-8 Ticaret Bakanları Konseyi Toplantılarına Katılacak

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ile Mısır arasındaki köklü kardeşlik bağlarını, ticaret ve yatırımlarda daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız. Kahire'de gerçekleştireceğimiz temaslarda ikili ticaretimizin geliştirilmesi, yatırım alanlarının genişletilmesi, D-8 ülkeleriyle ticaret hacminin güçlendirilmesi başlıklarında somut adımlar atacağız" dedi.

Bolat, yarın Mısır'da Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması ile D-8 Ticaret Bakanları Konseyi toplantılarına katılacak. Bakan Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Türkiye ile Mısır arasındaki köklü kardeşlik bağlarını, ticaret ve yatırımlarda daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız. Kahire'de gerçekleştireceğimiz temaslarda ikili ticaretimizin geliştirilmesi, yatırım alanlarının genişletilmesi, D-8 ülkeleriyle ticaret hacminin güçlendirilmesi başlıklarında somut adımlar atacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon çerçevesinde bölgesel refaha ve küresel ticari istikrara katkı sağlayacak işbirlikleri ile ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."