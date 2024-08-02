Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazına katıldı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kayseri'de düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı. Namazın ardından vatandaşlar İsrail aleyhine sloganlar attı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kayseri'de kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.
Hunat Camisi'nde cuma namazı sonrası, İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.
Bakan Bolat'ın da katıldığı namazın ardından vatandaşlar, tekbir getirerek, İsrail aleyhine sloganlar attı.
Namazda, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar birlikte saf tuttu.