Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İskenderun'da deprem sonrası ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret etti. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı ziyaret eden Bakan Bolat, İskenderun Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, kentteki programları kapsamında İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı makamında ziyaret etti.

Daha sonra İskenderun Limanı'nda incelemelerde bulunan Bolat, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Limanda Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı feribota binen Bolat, denize açılarak limandaki çalışmaları inceledi.

Programlarında Bakan Bolat'a Hatay Valisi Mustafa Masatlı, milletvekilleri ve diğer ilgililer eşlik etti.